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Летне-осенние отпускные траты клиентов банка «Санкт-Петербург»: рестораны в Великобритании и США, шоппинг – в Турции и Италии

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© Фото: Instagram / @katemeets

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Средняя сумма в чеке клиентов банка за рубежом составляет 2568 рублей.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» исследовали транзакции клиентов, совершенные летом и в бархатный сезон 2019 года, и определили ряд интересных тенденций. Большинство из 2 млн клиентов банка составляют петербуржцы, и именно об их предпочтениях в отдыхе говорят факты, содержащиеся в исследовании.

Летом 2019 года клиенты банка «Санкт-Петербург» совершили за рубежом на 11% больше покупок, чем за аналогичный период 2018 года, при этом число туристов выросло только на 3%. Большинство из посетивших зарубежные страны – люди средних лет. Женщины в отпускных тратах немного более активны, чем мужчины.

Какие страны любят посещать

 

Наиболее популярными среди петербуржцев в отпускной сезон 2019 года оказались следующие страны: 1. Финляндия, 2. Белоруссия, 3. Турция, 4. Италия, 5. Эстония.

Эстония в этом году вытеснила из пятерки лидеров популярную в прошлом сезоне Испанию.

Наиболее очевидной переменой лета и осени 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стало увеличение туристического потока в Турцию на 30%. Из интересного: аналитики отмечают перенаправление интереса из Нидерландов в Бельгию, из Венгрии в Чехию и Словакию. В текущем году на 30% сократилось число клиентов банка, посетивших Грузию, на 18% – Азербайджан. При этом число поездок в Армению увеличилось на 25%. Более чем на 40% сократился интерес клиентов банка к Доминиканской республике, однако в 2 раза увеличился интерес к Бразилии и Аргентине.

Многие клиенты традиционно отдают предпочтение отдыху у ближайших соседей – Финляндия, Норвегия, Белоруссия, Эстония, Латвия.

Интересным трендом этого лета можно назвать кратный рост числа клиентов банка, побывавших в Корее, Ирландии, Сан-Марино и на Фарерских островах. Кратный рост числа транзакций зафиксирован в Аргентине, Колумбии и Перу, более чем на 50% чаще клиенты совершали покупки в Австралии, Вьетнаме, Сингапуре и Китае.

Что покупают за рубежом

 

Для большинства стран наиболее популярны ожидаемые категории трат клиентов: «Продукты питания» и «Кафе и рестораны», а также «АЗС и услуги для авто», «Магазины одежды», «Отели и гостиницы», «Аптеки», «Развлечения, «DutyFree», «Общественный транспорт», «Такси».

Категория «Кафе и рестораны» уверенно вытесняет «Продукты питания» в англосаксонских странах (Великобритания, США, Канада) и технологических странах Азии (Сингапур, Гонконг). «Отели и гостиницы» клиенты банка «на месте» оплачивают на Мальдивах, Филиппинах, Гваделупе, в Намибии, ОАЭ, Монако, Перу, Узбекистане и на Шри-Ланке. «АЗС и услуги для авто» наиболее популярны в странах Восточной Европы и на Балканах (Белоруссия, Украина, Босния и Герцеговина, Литва, Польша, Македония, Словакия, Словения, Румыния). Очевидно, это те страны, в которые петербуржцы предпочитают ездить на личном автомобиле. При этом категория «Общественный транспорт» – частая статья для расходов в Западной и Центральной Европе (Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Чехия, Великобритания).

«Магазины одежды» – самая популярная категория трат в Турции, Италии, Испании, Германии, Австрии, США и Эстонии.

Средний чек в отпуске

 

Средняя сумма в чеке клиентов банка за рубежом составляет 2568 рублей. При этом на Мальдивах средний чек равняется 38431 рублю, в Сингапуре – 13238 рублям, в Израиле 3605 рублям, а в Эстонии 1864 рублям. 
В кафе и ресторанах Монако петербуржцы в среднем тратят 6723 рубля, Японии – 3102 рубля, Франции – 2499 рубля, Италии – 1710 рублей, Польши – 830 рублей, а на Тайване можно поужинать всего за 245 рублей. Средний чек в «Магазинах одежды» Сингапура – 95063 рубля, ОАЭ – 17047 рублей, Франции – 11124 рубля, Турции – 5054 рубля, Белоруссии – 2147 рублей.

«Путешествующие клиенты – это особый фокус для нас. Карты Travel банка «Санкт-Петербург» становятся все более популярными среди клиентов, любящих путешествовать, – говорит директор Департамента управления клиентами массовых сегментов Екатерина Звонова. – Карты обеспечивают начисление миль по всем категориям трат и до 10% от покупок на BSPB Travel – специальном портале банка для покупки авиабилетов, билетов на поезда и бронирования отелей. Использовать мили можно на покупки авиабилетов любых авиакомпаний и другие траты категории «Путешествия»: отели, билеты на туристические автобусы, поезда. Кроме того, до 5% годовых милями на остаток на счете, бесплатное снятие наличных за границей, бесплатная страховка для путешественников, а также проходы в бизнес-залы аэропортов (для карт категории Премиум)».

Подробнее о картах банка «Санкт-Петербург» на сайте – https://www.bspb.ru/retail/cards/

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