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В случае отмены международных рейсов «Победы» авиабилеты из Пулково могут подорожать до 68%

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Аналитики онлайн-тревел агентства Купибилет выяснили, как возможное приостановление полетов скажется на стоимости зарубежных путешествий петербуржцев.

По международным направлениям «Победы» в Купибилете прогнозируют рост цен до 68% – это связано с тем, что с уходом «Победы» из Пулково, минимальная стоимость билетов по ряду направлений сразу же возрастет.

На сегодняшний день наиболее существенна разница по Тбилиси и Лондону: в сравнении с другими авиакомпаниями цены «Победы» ниже на 68% и 63% соответственно. На треть дешевле, чем в других авиакомпаниях, предложения лоукостера по Стамбулу и Милану.

Особенно популярны рейсы «Победы» из Петербурга в Тбилиси и Стамбул (55% и 69% от всех проданных билетов по направлению). По Милану и Лондону доля присутствия не столь существенна. Кёльн и Пиза с вылетом из Петербурга – уникальны: другие авиакомпании пока не предлагали петербуржцам перелеты в эти города.

Авиакомпания «Победа» уведомила о возможном приостановлении международных полетов из Пулково: после 31 марта жители города не смогут летать лоукостером в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси, а с 13 марта – в Лондон.

Андрей Лукашевич, аналитик Kupibilet.ru: «Новость о приостановлении продаж по международным направлениям из Пулково, на мой взгляд, не означает, что рейсы действительно прекратятся. На это указывает несколько факторов. Пресс-релиз «Победы» вышел 15 января – в дни недопонимания «Победы» и пограничных служб Пулково, а такие серьезные решения обычно не принимаются спонтанно.

По нашим данным, в последние дни вылеты «Победы» из Пулково проходят по расписанию – то есть сторонам удалось найти взаимопонимание. Что касается приостановления продаж: были закрыты вылеты только на глубину 60-90 и более дней, а столь ранние покупки составляют минимальный процент от всех. Поэтому, предполагаю, что ближе к весне ситуация окончательно прояснится, и вновь откроются продажи на апрель и последующие месяцы. Максимум, что может произойти, – будут закрыты нерентабельные для «Победы» маршруты, и вот по ним повышение цен неизбежно. Зато возвращение продаж остальных, ожидаемо, будет встречено петербуржцами на «ура».

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