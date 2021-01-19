В России появятся новые бюджетные авиакомпании

В России планируют создание новых бюджетных авиалиний.

Базами местонахождения данных авиалиний могут стать аэропорты в Жуковском, Челябинске, а также в Екатеринбурге.

Виталий Савельев, министр транспорта, поручил проработку данного вопроса о лоукостерах. По плану, представители авиалиний будут выступать с докладами на совещании в Росавиации 20 января. Эту инфрмацию сообщают "Известия".

По мнению экспертов, авиакомпании в России стали выстраивать свою работу по модели лоукост. Более того, они занимаются созданием своих собственных лоукостеров.

Ранее, Санкт-Петербург.ру сообщил о том, что весной авиабилеты вырастут в цене. И рынок авиаперевозок восстановится.