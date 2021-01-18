В Петербурге с февраля возобновит работу Финский визовый центр

Финский визовый центр вновь заработает в Северной столице. Известно, что с 1 февраля 2021 года жители города смогут обратиться туда ради получения ВНЖ в Финляндии. Примечательно, что до этого такая процедура проходила в другом месте – Генеральном консульстве страны.

Известно, что туристические визы по-прежнему не выдаются, а заявления на получение визы могут подать только отдельные категории граждан. Ограничение пересечения внешней границы Финляндии с нашей страной, а также на въезд из других стран на данный момент длится до 9 февраля. Будут ли его продлевать или послаблять ограничительные меры, пока не известно.