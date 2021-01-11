Жители России смогут добраться до Финляндии пешком по новому маршруту

Согласно информации, которая была предоставлена пресс-службой правительства региона, в 2021 году Ленобласть и Финляндию будут связывать пешие культурные, исторические и туристические экомаршруты.

Данный проект станет первым для России проектом, организованным совместно с Евросоюзом. Название проекта - «Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы».

В Выборгском районе будет организована особо охраняемая территория. На берегу Финского залива появятся туристические тропы, парковки для машин, а также визит-центр. Маршруты будут снабжены местами для отдыха, разведения костра и установления палаток. Кроме того, проект получит собственное мобильное приложение.

На проект было выделено 424 тысячи евро.