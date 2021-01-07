В Санкт-Петербурге во время праздников упала цена на авиабилеты

В Санкт-Петербурге во время новогодних праздников цена на авиабилеты упала на треть от основной ценовой категории. Исследование ценовой политики на авиаперевозки провёл сервис по продажам авиабилетов.

Результаты исследования изменений в ценах на показывают, что за время зимних выходных упали в цене билеты на самолёты из Санкт-Петербурга в Симферополь и Сочи. Более того, из Москвы в Санкт-Петербург билеты так же подешевели и обратно. Таким образом, из Петербурга в Москву можно приобрести авиабилет по цене до 4375 рублей, цена стала ниже на 36 процентов.

В Санкт-Петербург цена снизилась до 24 процентов, то есть билет можно купить до 5212 рублей.