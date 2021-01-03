С 3 января запустят авиарейсы с Петербурга в Калугу

Пресс-служба аэропорта Пулково сообщает, что в воскресенье, 3 января, из Санкт-Петербурга в Калугу запустят авиарейсы. Их будет выполнять российская авиакомпания «Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейс Петербург-Калуга будут обслуживать российские среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские самолёты Sukhoi Superjet.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 31 декабря в Пулково задержали большое количество рейсов в Иваново, Москву, Калининград, Ижевск и Екатеринбург. С опозданием отправились самолеты в Пермь и Самарканд.