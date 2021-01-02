Петербург стал самым популярным местом для туризма зимой

Самым популярным местом среди россиян для внутреннего туризма стал Санкт-Петербург. Согласно данным исследования, проведённого компанией по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка «Русский Стандарт», такими же популярными местами стали Алтай, Камчатка, Карелия и Краснодарский край.

Среди зарубежных направлений самыми посещаемыми странами среди россиян стали Мальдивы, ОАЭ, Дубай, Турция, Занзибар и Сейшелы.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в мире планы россиян по поводу путешествий по миру и стране заметно изменились. В приоритете у жителей страны страны с меньшим риском заболеваемости «ковидом».