Петербург находится в лидерах внутреннего туризма России

Ведущие специалисты компании по организации путешествий, а также по предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка "Русский Стандарт" провели исследование. По результатам исследования были определены наиболее популярные туристические направления россиян в сфере внутреннего туризма.

Лидирующая строчка досталась Санкт-Петербургу, за северной столицей пошли Карелия, за ней Алтай, а далее уже Сочи и Камчатка.

В заграничном туризме тоже есть лидеры, Мальдивы возглавляют топ туризма за границей. После Мальдив следуют Объединённые Арабские Эмираты, Дубай, затем Сейшелы, Занзибар и после Турция.