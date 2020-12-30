Сферы туризма Петербурга получат льготные займы

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге утвердил программу, которая нацелена на получение льготных займов для субъектов малого и среднего бизнеса.

Пресс-служба комитета по развитию туризма Северной столицы сообщает, что прием заявок начнется 11 января и продлится до 28 февраля.

Получить льготы организации смогут на период от 6 до 36 месяцев. Сумма займов будет составлять от 50 тысяч до 5 млн рублей, которые можно будет направить на выплату зарплат сотрудникам, а также оплату отчислений по налогам и взносам из фонда заработной платы.

Процентная ставка по договору займа будет составлять 0% на срок от 6 до 12 месяцев. При более длительном займе, ставка увеличится до 3%.