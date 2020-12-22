В Пулково наказывают путешественников без масок

В Санкт-Петербурге привлекли к ответственности более ста путешественников, которые не использовали средства индивидуальной защиты в аэропорту Пулково.

По информации в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, с начала сентября месяца Московский районный суд города вынес приговоры о привлечении к административной ответственности 116 авиапассажиров. Пассажиры Пулково были оштрафованы по решению суда по факту несоблюдения правил, введённых по коронавирусу. Решение было вынесено по статье "о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Все 116 граждан нарушили коронавирусные правила и не использовали средства индивидуальной защиты.