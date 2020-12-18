В этом году из Петербурга запустят электрички в Тихвин

В пресс-службе АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК) сообщается, что из Санкт-Петербурга с понедельника, 28 декабря, запустят скоростные электропоезда «Ласточка», которые будут курсировать по маршруту Петербург – Тихвин – Петербург.

Отправляться электрички будут с Ладожского железнодорожного вокзала. «Ласточки» будут начинать сове движение в сторону Тихвина в 18:51, а из Тихвина в Петербург в 05:25. Время поезда в пути составит менее трех часов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что с 13 декабря РЖД вводит новый график движения поездов. Компания будет увеличивать число поездов дальнего следования.