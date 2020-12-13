Почти каждый новогодний тур в Северную столицу был отменен

В связи с распоряжением Александра Беглова с 31 декабря по 3 января в Северной столице будут закрыты рестораны и бары, а также музеи и театры. В связи с этим туристы массово отказываются от новогодних поездок.

Так, 34 российских туроператора сообщают о 100% аннуляции туров в период с 30 декабря по 10 января. Причиной массовых отказов называют новые ограничительные меры, введенные губернатором накануне.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о 3768 новых случаях выявления инфекции коронавируса среди жителей Петербурга. За весь период пандемии в городе заболело 174 тысячи 486 человек.