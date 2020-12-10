Число туристов, желающих приехать в Петербург на новогодние праздники, продолжает расти

Аналитики провели статистику и определили дни, когда туристы смогут прибыть в Санкт-Петербург на новогодние праздники. Однако власти просили не приезжать в город на праздники, чтобы не подвергать свою здоровье опасности из-за коронавируса, но на количество желающих это никак не повлияло.

Эксперты компании «Туту.ру» проанализировали билеты и выяснили, что самые популярные билеты для отправления — до праздников. Специалисты рекомендуют приезжать после 1 января.

Самые популярные дни для отправления на поезде оказались 29 и 30 декабря. Самые низкие цены на билеты наблюдаются на 31 декабря.

Кроме того, самые популярные даты для перелетов на самолете также оказались 29 и 30 декабря. Большинство россиян планирует улететь в другие города до наступления новогодних праздников.