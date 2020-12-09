Авиакомпания "Россия" назовёт свои самолёты в честь Городов трудовой доблести

Сергей Стариков, пресс-секретарь авиакомпании "Россия", и Наталия Мандрова, замдиректора ФГБУ "Роспатриотцентр", заключили и подписали заявление, по которому авиакомпания "Россия" назовёт свои авиалайнеры в честь городов трудовой доблести.

На сайте авиакомпании сообщается, что список таких городов был составлен ещё в начале лета, 2 июня. В список городов трудовой доблести вошли такие, как Самара, Ярославль, Уфа, Челябинск и Пермь, а также другие города.

Города, попавшие в список трудовой доблести, там оказались, потому что их промышленное производство не раз получало награды (ордена, красные знамена Государственного комитета обороны). А также жители этих городов совершали различные подвиги, которые были подтверждены документально.

По информации, самый первый лайнер по соглашению был назван в честь Санкт-Петербурга.