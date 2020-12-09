Количество желающих приехать в Петербург на новогодние праздники резко сократилось

Андрей Игнатьев, президент Российского союза туристической индустрии, сообщил, что из-за введенных правительством Санкт-Петербурга ограничений на новогодние праздники, резко сократилось число туристов, которые хотели приехать на праздники в Северную столицу.

«Для турбизнеса, конечно, это серьезный удар, потому что очень многие туристы планировали посетить этот город в новогодние праздники», — заявил Игнатьев. Также эксперт добавил, что при закрытии музеев, ресторанов и кафе делать в городе будет нечего.

Теперь туристы перебронируют туры в Республику Карелия и Калининград.