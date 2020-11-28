Самолет, вылетевший из Москвы в Петербург, экстренно вернулся

Вчера вечером, в пятницу, 27 ноября, из Москвы в Петербург вылетел самолет 1015 авиакомпании S7. Борт экстренно развернули после вылета. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет должен был приземлиться в Северной столице в 19.20, но прибыл почти на три часа позже.

Известно, что самолет развернулся в столичный аэропорт, не долетев до Твери. Пассажирам сообщили, что воздушное судно экстренно возвращается в Домодедово. Повторный вылет перенесли на 21.30. Причины случившегося не сообщаются.