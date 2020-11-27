Санкт-Петербург получил "Оскар"

Северная столица снова в списке лучших. Санкт-Петербург получил туристический "Оскар".

Питер одержал победу в номинации "Всемирно лидирующее культурное направление". Премию лучшему туристическому городу вручил World Travel Awards 2020.

Город на Неве обошёл такие известные туристические города, как Париж, Лондон, Венецию, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие исторически и культурно богатые города мира.

Стоит отметить, что россияне в условиях пандемии по достоинству оценили условия туризма по родной стране. Жители России стали чаще посещать культурно-исторические центры Российской Федерации и отметили красоту страны.

Напомним, что в условиях пандемии границы Европейскими странами закрыты, поэтому получил толчок к развитию туризм внутри страны.