Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы в Германию

Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении регулярных рейсов своей компании в Германию. Возвращение рейсов начнёт функционировать с 27 декабря 2020 года. По информации, рейсы будут в два города, а именно: Берлин и Кельн. Рейсы в Германию будут разделены по дням неделям, это значит, что в воскресенье будут выполняться рейсы в столиц Германии - Берлин. А по субботам будут осуществляться рейсы в Кельн. Такие рейсы буду грузопассажирскими.

На данные перелёты смогут попасть лишь определённые категории граждан, которые имеют право въезда в Германию в условиях пандемии и её ограничений. Будут включены такие категории, как обладатели гражданства или вида на жительство стран Евро Союза. Поэтому туризм пока не открыт в Германию.