Петербургские власти договорились с церковью о развитии религиозного туризма в городе

Согласно новому договору, Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви совместно с властями Петербурга будут развивать религиозный туризм и паломничество. Соответствующее соглашение было подписано Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, а также председателем комитета по развитию туризма Сергем Корнеевым.

В результате договоренностей стало ясно, что в Северной столице начнут обучение для гидов-экскурсоводов в сфере религиозного туризма. Планируется наличие аккредитованного специалиста у каждой группы паломников. Такой специалист должен будет рассказывать о духовной ценности исторического места.

Кроме этого, будут развиваться новый маршруты паломнических и религиозных направлений. Такие проекты войдут в межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России».