Туристические фирмы в Санкт-Петербурге подготавливаются к возвращению туризма из Китая

Ассоциация туроператоров в Северной столице заявила о приближении начала приема заявок от турфирм в Санкт-Петербурге на включение в перечень организаций, которые работают с туристами из Китая.

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма города на Неве, прокомментировал деятельность туроператоров города, а также отметил повышение активности туристического сообщества в Питере, несмотря на полное закрытие некоторых сегментов рынка из-за пандемии, которая повлияла на туризм во всём мире.

Сроки возобновления туризма с иностранными гражданами в Петербурге пока очень размыты, так как большинство компаний, как из России, так из Китая, имеют настрой в данном аспекте довольно пессимистичен. Но стоит отметить, что в Северной столице рассчитывают на возобновление туризма гостей из Китая не позднее чем следующее лето.