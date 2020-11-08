Авиаперелеты из Петербурга в Пензу возобновятся в ноябре

На официальном сайте авиакомпании "ИрАэро" появилось сообщение о том, что прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пензу возобновятся совсем скоро, до конца ноября.

Согласно информации, улететь из Северной столицы в Пензу и наоборот можно будет 13, 20 и 27 ноября. Из Санкт-Петербурга в Пензу самолеты будут отправляться днем, в 15:50, из Пензы в Санкт-Петербург - вечером, в 18:20. Долететь из Пулково до Пензы можно будет в течение 1 часа 40 минут. Цена авиабилета на рейс начинается от 3 315 рублей.

Ранее авиаперелеты между городами были ограничены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.