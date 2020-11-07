Петербуржцам порекомендовали не выезжать за границу без надобности

В Санкт-Петербурге власти города в связи с большим ростом заболеваемости коронавирусом в городе, приняли новые меры для борьбы с вирусом. Это касается возможности жителей Петербурга выезжать за пределы не только страны, но и города. Об этом в своем постановлении заявил в четверг, 5 ноября, Александр Беглов.

Согласно документу, со следующей недели работодателей необходимо перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, которые имеют хронические заболевания. К тому же необходимо было перевести не менее 30% сотрудников на «удаленку».

Однако российские туристы не собираются отменять запланированные поездки, опираясь на заявление властей. Но для некоторых поставщиков услуг, в частности авиаперевзочиков, такое заявление властей не станет поводом для снятия брони и возврата средств туристам.