Туротрасль Петербурга потеряла около 70% оборота из-за пандемии

В Санкт-Петербурге из-за коронавирусной ситуации в городе очень сильно упали показатели по туротрасли за этот год. Для того, чтобы вернуть прошлогодние финансовые показатели, необходимо не менее 2-х лет.

Марина Морозова, ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, рассказала, что ситуация с COVID-19 оказывает существенное влияние на сокращение международного и внутреннего туристических потоков.

Также эксперт отметила, что из-за падения платежеспособности населения и низкого спроса для жителей России, отдых в Северной столице станет более доступным. Самый пик посещаемости Петербурга настанет во время новогодних праздников и школьных каникул.