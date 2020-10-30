Петербург вошел в рейтинг городов с худшими отелями

В Российской Федерации вновь провели статистику самых ужасных отелей для отдыхающих и на основе этого обновили рейтинг городов с такими отелями.

По результатам опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Челябинск занял первое место по числу клиентов недовольных сервисами гостиниц. Результаты соцопроса составили 26.32%.

Второе место в этом «ужасном» топе занимает Псков — 18.42%. Топ-3 по худшим условиям занимает Ялта, которая набрала в соцопросе 15.79%

В «неприятном» рейтинге Санкт-Петербург занимает 6 место с результатом 5.26%.

Однако ранее, Северная столица попала в топ самых популярных направлений для путешествия на Новый год.