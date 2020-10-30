.С Петербурга начнут запускать авиарейсы в Псков.

Авиакомпания «СКОЛ», которая будет осуществлять работу на авиамаршруте Петербург – Псков – Петербург, сообщила о запуске с 5 ноября авиарейсов между этими городами.

Полет будет осуществляться на самолете L-140, который рассчитан на 16 пассажиров. Планируется запускать такие авиарейсы пять раз в неделю по будним дням. Примерно время полета из города в город составит один час.

По предварительному расписанию, самолет из Санкт-Петербурга в Псков будет вылетать в 17:00, а в обратном направлении — в 9:30. Цена билетов будет составлять от 3,9 тыс. рублей.

Также ранее сообщалось, что из Северной столицы запустили прямые авиарейсы в Новокузнецк.