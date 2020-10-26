Авиарейсы из Петербурга в Хабаровск запустили вновь спустя 5 лет

Прямые авиарейсы между Санкт-Петербургом и Хабаровском, которые были отменены 5 лет назад, вновь запущены авиакомпанией Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Первый самолет совершил взлет в Хабаровске в 09:10 по местному времени (02:10 по Москве). Полет длился около восьми часов. В Северной столице самолет совершил посадку в 10:14 по московскому времени. Обратный рейс состоится в 15:55.

Сообщается, что в течении нескольких лет велись переговоры насчет возобновления рейсов между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Самолет, на котором осуществляются перелеты – широкофюзеляжный Airbus A330-200. Рейсы совершаются 2 раза в неделю – в понедельник и в четверг.