Авиарейсов в Анапу станет больше

Российская авиакомпания «Россия» планирует продлить полеты из Санкт-Петербурга в Анапу и другие южные города страны в зимнее время.

Восстановление перелетов в Анапу произошло в июле. По статистике, в 2020 году показатели по пассажиропотоку обогнали значения, которые были в прошлом году. Наибольшее число пассажиров перевезла в Анапу авиакомпания «Россия» — 46,72%.

В этом году летом из Северной столицы в Анапу отправилось около 70 тысяч отдыхающих, что позволило сделать полеты в курортные города в зимнее время, сделав их круглогодичными.

Расписание на зимние полеты в России начнет свою деятельность в воскресенье, с 25 октября.