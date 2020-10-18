Из Петербурга в Женеву будут осуществляться регулярные рейсы

В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили о том, что в скором времени из Санкт-Петербурга будут выполнятся рейсы в Женеву. Об том стало известно в воскресенье, 18 октября.

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Швейцарию запланирован на 24 октября. Согласно предварительной информации, вылет состоится в 14:20 по Москве. Рейсы в Женеву будут регулярными, их планируется осуществлять каждую неделю, по субботам. Самолет Airbus A320, который был выбран для перелетов, вмещает 168 человек.

По информации, которая была предоставлена авиакомпанией «Россия», во время полета на борту авиалайнера будут соблюдены все меры безопасности, включающие в себя меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.