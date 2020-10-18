Возобновление въездного туризма в Россию может произойти в 2021 году

Въездной туризм в РФ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. По информации, предоставленной вице-президентом Ассоциации туроператоров России Дмитрием Гориным во время эфира на радиостанции «Вести ФМ», въездной туризм в Россию может быть восстановлен в 2021 году.

Горин сообщил, что в настоящее время туристическая отрасль переживает трудные времена в связи с тем, что количество стран, граждане которых имеют возможность посетить Россию, строго ограничено. Дмитрий Горин прогнозирует восстановление туристической деятельности к весенне-летнему сезону следующего года.

На данный момент, в числе стран, граждане которых могут осуществлять путешествия в Россию, находятся Великобритания, Египет, Белоруссия, Турция и ряд других государств.