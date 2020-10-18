Петербург вошел в топ городов, куда россияне мечтают улететь на Новый год

Онлайн-сервис "Туту.ру" исследовал поисковые запросы россиян и выяснил, куда они больше всего хотят поехать на Новый год.

Специалисты проанализировали, билеты на самолет каких направлений с 25 декабря по 10 января чаще всего смотрят пользователи. Выяснилось, что, например, 75% желаемых вылетов из Москвы приходятся на внутренние перелеты, а за рубеж хотели бы улететь только 25% пользователей.

В число самых востребованных городов вошли Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. Также популярностью пользуются Симферополь, Минеральные воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.

При этом больше всего увеличился интерес к Сочи (с 13% до 20%) и прибалтийским регионам России (с 5% до 9%). В полтора раза чаще люди стали искать билеты в Новосибирск и Красноярск.

За рубеж чаще всего планируют лететь в Стамбул (билеты туда искали 10% пользователей), а также в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Ош, Минск, Бишкек, Нур-Султан и на Пхукет.