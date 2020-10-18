В воскресенье аэропорт Пулково работает в штатном режиме

В воскресенье, 18 октября, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет работать в нормальном режиме без эксцессов. Все запланированные рейсы из города вылетят в срок.

Согласно показаниям электронного табло аэропорта, все воздушные судна будут следовать согласно своему расписанию — без отмен и задержек.

В воскресенье большинство жителей, а также гостей города отправятся из Санкт-Петербурга в другие города и даже за границу. Среди заграничных городов оказались: турецкая Анталья, узбекский Карши, а также британский Лондон.

Раньше было ограничено движение в сторону Пулково. Все ограничения по движению от Пулковского шоссе до аэропорта введут с 17 октября до 14 ноября, в связи с ремонтом данного участка.