В Петербурге некоторым гостиницам государство окажет поддержку

Комитет по развитию туризма Петербурга, выступил с идеей о внесении многих крупных гостиниц в список системообразующих мероприятий.

По сообщениям пресс-службы ведомства, в настоящий момент в данном списке находятся следующие организации туротрасли Санкт-Петербурга: Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, Azimut Hotel Санкт-Петербург», Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky.

Попасть в список системообразующих мероприятий не так просто. Гостиницам необходимо удовлетворять некоторым требованиям. Первое — выручка в год должна быть не менее 850 млн рублей. Второе — штат организации должен насчитывать минимум 175 сотрудников. И третье — гостиницы должны иметь документы о присвоении звезд.