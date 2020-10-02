Финляндия разрешила въезд определенным категориям россиян

Финляндия смягчила правила въезда в страну для граждан других стран.

Туристические поездки остаются запрещенными, однако теперь въезжать можно по неотложным личным обстоятельствам. Об этом сообщило генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Так, въезд в страну возможен для тех, кто владеет недвижимостью, расположенной на территории Финляндии, если требуется срочно осуществить ремонт объекта или его поддержание. Въехать в Финляндию также можно при определенных семейных обстоятельств.

Гражданам стран с высоким коэффициентов заболеваемости коронавирусом рекомендовано сдать два теста на коронавирус, если они планируют пробыть в стране более трех суток.