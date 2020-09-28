Ладожское озеро вошло в тройку самых красивых озер России

Пресс-служба бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провело опрос в социальных сетях, в ходе которого выяснилось, какое озеро жители России считают самым красивым. Ладожское озеро, находящееся в Ленобласти и Карелии, признали вторым по красоте. Оно уступило в опросе только озеру Байкал.

За Байкал проголосовало 34 процента пользователей. За Ладожское озеро голоса отдали 27 процентов пользователей, участвовавших в опросе. На третьем месте расположилось Кояшское озеро, расположенное в Крыму. За него проголосовало 10 процентов.

Также, по мнению пользователей, в десятку самых красивых озер России входят Кардывач, Баскунчак, Голубое озеро, Лотосов, Селигер, Сейдозеро и Малиновое.