До Пулково снова будет ходить автобус-экспресс

Автобусы №39Э вернутся на маршрут до аэропорта Пулково от «Московской» без остановок. По информации, поступившей от Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в пятницу, 25 сентября, на линию вернутся 5 экспресс-автобусов особо большого класса. Данный транспорт будет следовать от станции метро «Московская» до аэропорта без остановок. Кроме того, по маршруту №39, на котором имеются остановки, будет продолжать ходить увеличенное количество автобусов, а именно 27. Данные меры способствуют комфортному передвижению на общественном транспорте петербуржцев.

В конце 2019 года СПБ ГУП «Пассажироавтотрансом» был полностью обновлен автобусный парк на маршрутах 39 и 39Э. После обновления петербуржцы получили возможность заряжать телефоны в салоне автобусов, а так же получать информацию о прилете и вылете рейсов, использовать банковские карты для оплаты проездов.