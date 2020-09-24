Финляндия возвращает пограничный контроль для многих стран

В четверг, 24 сентября, правительство Финляндии решило вернуть пограничный контроль для некоторых стран. Так, Пограничная охрана страны сообщает об ограничениях для Германии, Исландии, Норвегии, Словакии, Эстонии и Швеции.

Однако есть и положительные моменты: многие страны вычеркнуты из так называемого «красного» списка. Все же для России ограничения действуют, как и прежде.Из

Известно, что изменения начнут действовать с 28 сентября. Ежедневно правительство будет оценивать распространения заболеваемости коронавирусом и оставлять или отменять ограничения.