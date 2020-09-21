Впервые за 5 лет появятся авиарейсы Петербург-Хабаровск

Впервые за пять лет в Петербурге запускают прямые рейсы до Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково. Также известно, что перелеты будут осуществляться компанией Nordwind, при этом отмечается, что компания будет взаимодействовать с перевозчиком Pegas Fly.

Первые рейсы появятся на табло аэропорта уже 26 октября. Рейс будет из Хабаровска в Петербург. Известно, что перелеты будут лишь 2 дня в неделю – по понедельникам и четвергам.

Напомним, что с конца сентября возобновят авиасообщение между Россией и тремя странами СНГ: Белоруссия, Киргизстан и Казахстан. А с октября возобновится авиасообщение с Южной Кореей. При этом перелеты будут осуществляться лишь раз в неделю.