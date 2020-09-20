С 1 октября «Белавиа» вернет рейсы в Россию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует возобновить рейсы до России. Дата начала перелетов намечена на 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В воскресенье днем, 20 сентября, появилась информация о возобновлении авиасообщения между Россией и четырьмя государствами, среди которых 3 страны из СНГ. Официальное распоряжение было подписано главами государств. Так, авиасообщение возобновят с Кыргызстаном, Белоруссией и Казахстаном, а также с Южной Кореей.

Южная Корея начнет перелеты с 27 сентября, а белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит рейсы с начала следующего месяца, с 1 октября.