Осенью большинство россиян, путешествующих из Москвы, выбирает Петербург

Северная столица возглавила топ железнодорожных маршрутов для путешествий из Москвы. Об этом сообщают специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру», которые проанализировали данные бронирования билетов с начала сентября по конец ноября.

Таким образом, самым востребованным направлением из Москвы оказался Петербург. Второе место в рейтинге принадлежит Нижнему Новгороду. Тройку топ-направлений замыкает Владимир.

Кроме того, данные о среднем чеке также проанализировали. Так, средняя цена за билет из Москвы до Петербурга составляет 2,8 тысячи рублей. Чтобы добраться до Новгорода приходится выкладывать обычно около 1,6 тысячи рублей. Билет до Владимир обходится традиционно дешевле и выходит в среднем 950 рублей в один конец.