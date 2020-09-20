Россия возобновила авиасообщения еще с четырьмя странами

Сегодня, 20 сентября, было подписано официальное распоряжение о возобновлении авиасообщения сразу с четырьмя странами. Границы для перелетов открыты для Белорусии, Казахстана, Южной Кореи и Киргизстана.

О данном распоряжении было известно заранее, два дня назад. Также примечательно, что вылететь в указанные страны можно будет уже с понедельника, 21 сентября 2020 года. Так, россияне смогут попасть в Нур-Султан, Казахстан, в Бишкек, Киргизия, а также в Минск, Белоруссия.

Однако Южная Корея отличается от этих трех стран. В Корею можно будет улететь лишь с 27 сентября. Самолеты будут двигаться по маршруту до Сеула, столицы Южной Кореи.

Известно, что все рейсы в каждое из четырех государств будут осуществляться частотой раз в неделю.