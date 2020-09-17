Пулково занял третье место в рейтинге самых красивых аэропортов страны

Среди жителей России был проведен вопрос с целью выяснения, какой из российских аэропортов является самым красивым по мнению граждан. Большинство граждан России, составляющее 57 процентов, сообщили, что считают самым красивым аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского. Помимо впечатляющего внешнего вида аэропорта, опрошенные принимали в расчет также такие его немаловажные качества как современность и безопасность.

По результатам опроса второе место занял аэропорт «Шереметьево», находящийся в Москве. За данный аэропорт отдали свои голоса около 11.6 процентов опрошенных. Третье место среди самых красивых аэропортов страны занял аэропорт «Пулково», располагающийся в Санкт-Петербурге. За «Пулково» проголосовали 9.82 процента людей, принявших участие в опросе.