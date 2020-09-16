Поезда, следующие в Петербург, застряли в Грязях

На железнодорожных путях в Грязях под Липецком произошла авария: с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда, перевозивших металлолом. В результате инцидента никто не пострадал, однако график поездов из-за этого сбился, и пассажирские поезда этого направления придут в Северную столицу с опозданием.

Из-за аварии в Санкт-Петербург прибудут с опозданием три пассажирских состава: Петербург – Кисловодск, Сухум – Петербург и Махачкала – Петербург. Авария была устранена, и сейчас поезда продолжают движение, однако из-за вынужденной остановки вовремя прибыть им не удастся.