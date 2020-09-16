Вторая очередь аэропорта Пулково возможно начнет строиться в 2022 году

В 2022 году можно ожидать начала второго этапа строительства аэропорта.

По словам вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, реконструкцию планируют начать после восстановления туристических потоков.

В эфире телеканала «78» вице-губернатор сообщил, что переговоры между Смольным и концессионером были прерваны в результате пандемии коронавируса, чиновники намерены взять паузу. На данный момент принимаются решения по будущему строительству.

В план второй реконструкции аэропорта входит создание рулежной дорожки, кроме того, будут установлены автоматические стойки сдачи багажа и модернизирована коммерческая зона внутренних воздушных линий.