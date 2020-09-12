Правительство РФ собирается стимулировать внутренний туризм

На сайте правительство Российской Федерации появился документ, согласно которому Ростуризму и Министерству финансов дано поручение продумать способы, которые поднимут популярность внутренних туристических поездок по России среди граждан. Необходимо улучшить существующую схему стимулирования туризма. Предложение ведомства обязаны подготовить к 20 сентября.

На стимулирование внутреннего туризма в 2021 году будут выделены дополнительные бюджетные средства, как сообщает кабмин.

Ранее для того, чтобы повысить спрос на туристические поездки по стране, была введена программа доступных путешествий, благодаря которой граждане, покупавшие туры, получали кэшбек до 15 тысяч рублей. В рамках этой программы россияне купили туры на сумму 1,4 миллиарда рублей.