Сегодня, в среду, 9 сентября, пресс-служба авиакомпании Finnair сообщила, что из-за низкого спроса, обусловленного пандемией коронавируса, вынуждена отменить запланированные в Санкт-Петербург полеты. За последнее время пассажиропоток компании упал на 86%, в связи с чем перевозчик планирует сократить около 1000 сотрудников.
Финская авиакомпания уточнила, что будет поддерживать важные связи для страны с европейскими центрами и наиболее важными пунктами назначения в Азии, но направление в Петербург не будет реализовано из-за низкого спроса. Кроме того на 42 направлениях также будет сокращена частота рейсов.
Помимо Культурной столицы, самолеты финской авиакомпании не вылетят в несколько европейских городов: в Берген, Барселону, Мадрид и Штутгарт. Также будут отложены внутренние рейсы в Турку и Тампере.
На данный момент ещё можно забронировать авиабилет в Хельсинки на ноябрь.
Финляндия отменила октябрьские рейсы в Петербург
© Фото: Pixabay.com
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В связи с низким спросом авиакомпания Finnair отменяет рейсы.
Сегодня, в среду, 9 сентября, пресс-служба авиакомпании Finnair сообщила, что из-за низкого спроса, обусловленного пандемией коронавируса, вынуждена отменить запланированные в Санкт-Петербург полеты. За последнее время пассажиропоток компании упал на 86%, в связи с чем перевозчик планирует сократить около 1000 сотрудников.
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