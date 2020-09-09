Финляндия отменила октябрьские рейсы в Петербург

Сегодня, в среду, 9 сентября, пресс-служба авиакомпании Finnair сообщила, что из-за низкого спроса, обусловленного пандемией коронавируса, вынуждена отменить запланированные в Санкт-Петербург полеты. За последнее время пассажиропоток компании упал на 86%, в связи с чем перевозчик планирует сократить около 1000 сотрудников.



Финская авиакомпания уточнила, что будет поддерживать важные связи для страны с европейскими центрами и наиболее важными пунктами назначения в Азии, но направление в Петербург не будет реализовано из-за низкого спроса. Кроме того на 42 направлениях также будет сокращена частота рейсов.



Помимо Культурной столицы, самолеты финской авиакомпании не вылетят в несколько европейских городов: в Берген, Барселону, Мадрид и Штутгарт. Также будут отложены внутренние рейсы в Турку и Тампере.



На данный момент ещё можно забронировать авиабилет в Хельсинки на ноябрь.