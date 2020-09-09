Финляндия рассматривает поправки по облегчению правил въезда для российских туристов

В среду, 9 сентября, власти Финляндии планируют пересмотреть требования для въезда в страну туристов из России. Санна Марин, премьер-министр Финляндии, сообщила, что туристы из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции смогут посетить Финляндию только при наличии отрицательного теста на наличие COVID-19. Сообщается, что «Свежий тест» может быть объединен с тестированием в Финляндии, чтобы предотвратить трансграничное распространение инфекции.

Это решение вызвано падением продаж в сфере туризма и желанием властей восстановить экономику.

На сегодняшний день Россия относится к странам так называемой «красной зоны», поскольку за последние две недели на территории страны было выявлено более 25 случаев заражений Covid-19 на 100 тысяч человек населения.