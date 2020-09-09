Грузчик аэропорта рассказал, как уменьшить вес чемодана

Гузчик аэропорта объснил авиапассажирам, как можно заметно уменьшить вес чемодана, чтобы не переплачивать в аэропорту за лишний кило. Дискуссия развернулась на странице сообщества Reddit. Один изх пользователей, сотрудник службы погрузки аэропорта, рассказал, что главное при сборах в путешествие — тщательно подбирать вещи.

«Не пакуй все, что у тебя есть. А если ты с кем-то споришь по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляй ее», — написал грузчик. Кроме того мужчина посоветовал не укладывать в багаж вещи, без которых турист не сможет обойтись на борту самолета, в частности, сумку, смартфон, ключи или лекарства. Их лучше оставить в ручной клади.