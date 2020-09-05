Россияне получили информацию о правилах въезда на Мальдивы, в ОАЭ и Египет

Сегодня, 5 сентября, стало известно как россиянам посетить Египет, Мальдивы и ОАЭ на фоне пандемии COVID-19. Граждане РФ, желающие отправиться в эти страны, должны сделать свежий тест на COVID-19 (для Египта и Мальдив время установлено 72 часа, для ОАЭ − 96 часов) и приобрести туристическую страховку, которая должна покрывать стоимость лечения от коронавируса в случае заболевания. Некоторые авиакомпании, например, перевозчик Emirates включают такую страховку в стоимость билета на самолет.

Виза в ОАЭ россиянам выдается по прилету бесплатно, в Египте граждане РФ должны будут оплатить 25 долларов, на Мальдивах виза россиянам не нужна.

Пока будут выполняться два рейса в Дубай, три рейса в неделю в Каир и два — на Мальдивы. Туроператоры сообщают, что это самые полулярные зимние направления у российских туристов. Авиационные эксперты отметили, что открытие даже небольшого количества рейсов в эти страны очень важно для укрепления доверия пассажиров, которое необходимо для совершения ими долгосрочных бронирований.