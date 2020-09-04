В Ленобласти разраюотают туристический маршрут в честь Александра Невского

4 сентября в ходе встречи Губернатор Александр Дрозденко и заместитель министра культуры России Алла Манилова обсудили создание экскурсионного маршрута, который будет посвящен подвигам Александра Невского.

Известно, что в маршрут войдут две точки, расположенные в Старой Ладоге и Тосненском районе. В первом месте был освещен меч и ожидается, что в одной из башен будет создана действующая экспозиция, посвященная дружине Невского и его врагам. А во второй точке, недалеко от Саблинских пещер, будет сделан парк и благоустроенный сквер в форме креста. Там же установят памятник Александру Невскому, часовню и копии храмов, которые связаны с его жизнью и подвигами. Планируется, что школьные туры начнут направлять на новый маршрут в следующем году.